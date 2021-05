Calciomercato Inter, futuro Simone Inzaghi | Clamoroso colpo di scena!

Calciomercato Inter, Simone Inzaghi ad un passo dalla panchina nerazzurra: la clamorosa indiscrezione del ‘Corriere della Sera’

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Mourinho tenta Buffon | La risposta del portiere

Sono ore caldissime per la panchina dell’Inter e per il futuro di Simone Inzaghi. Il tecnico biancoceleste sembrava sul punto di trovare la quadra con Lotito e confermare la propria permanenza alla Lazio, e invece è arrivato il clamoroso colpo di scena. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere della Sera’, il trainer piacentino sarebbe ad un passo dalla panchina nerazzura, con il suo agente (Tullio Tinti) in questo momento di nuovo presente nella sede dell’Inter per discuterne il possibile accordo. Si attendono aggiornamenti, ma la pista è rovente: il nome di Simone Inzaghi avrebbe già incontrato il placet degli Stati Generali interisti, così come lo stesso tecnico della Lazio risulterebbe entusiasta di un’avventura come quella meneghina. A frenare gli entusiasmi, però, lo stesso Lotito che assicura: “A breve l’annuncio del rinnovo“.