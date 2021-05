Calciomercato Inter, Skriniar e Lautaro da Simeone | Doppio addio

L’Inter potrebbe dire addio a Lautaro Martinez e Skriniar: Diego Pablo Simeone è molto interessato ai due big nerazzurri

L’Inter è alle prese con diversi problemi economici, che hanno indotto Antonio Conte a rescindere consensualmente il contratto. Marotta ha optato per Simone Inzaghi, per dare quantomeno continuità al 3-5-2 dei nerazzurri, che potrebbero tuttavia subire un ridimensionamento. Alcuni big potrebbero lasciare, ecco perché i top club si sono fatti avanti per valutare le loro situazioni: tra questi, ci sono Lautaro Martinez e Milan Skriniar, che con le loro vendite darebbero respiro alle casse del club.

Inter, addio a Lautaro e Skriniar

Secondo quanto riferito da ‘ElGolDigital.com‘, la squadra più interessata a Lautaro Martinez e Milan Skriniar è l’Atletico Madrid, campione di Spagna in carica. ‘El Toro‘ sarebbe il giusto partner d’attacco per Suarez, mentre il difensore serbo andrebbe a sostituire Felipe, autore di una stagione di basso livello. L’Inter, però, chiederà solo soldi in cambio di queste cessioni vista la necessità di avere liquidità.

Per Lautaro Martinez, la cifra minima richiesta dall’Inter è di 70 milioni di euro. L’attaccante argentino verrebbe sacrificato nonostante vada a comporre una delle migliori coppie d’attacco d’Europa insieme a Lukaku. Ma è uno di quelli che ha più richieste insieme proprio a Skriniar, per il quale verrebbero chiesti almeno 40 milioni.