Nasce la nuova Juventus di Massimiliano Allegri: occhi sul big che, senza Inzaghi, può chiedere la cessione. Occasione per i bianconeri

La Juventus è pronta a fare partire un nuovo progetto, dopo che quello legato alla guida tecnica di Pirlo è ormai naufragato nonostante la qualificazione raggiunta alla prossima Champions League. In tal senso, con Allegri nuovamente alla guida della squadra bianconera, la dirigenza della ‘Vecchia Signora’ si starebbe già muovendo per alcune ghiotte occasioni da cogliere nel prossimo calciomercato estivo. Una di queste potrebbe arrivare da Roma, sponda Lazio. Il club biancoceleste si separa da Simone Inzaghi, destinato ad approdare ufficialmente nei prossimi giorni sulla panchina dell’Inter: proprio l’addio dell’allenatore piacentino può portare ad un’illustre addio per il club di Claudio Lotito. Allegri e la Juventus alla finestra: ecco il possibile scenario. Il futuro di Luis Alberto potrebbe non essere più a Roma.

Calciomercato Juventus, occasione Luis Alberto: ci prova Allegri

Il trequartista ex Liverpool, con la partenza di Simone Inzaghi, potrebbe chiedere di essere ceduto nella prossima sessione di mercato. Una grande occasione per la Juventus che segue da tempo lo spagnolo e che proprio Allegri stima tanto e vorrebbe alle sue dipendenze.

40 presenze con 9 reti e 4 assist vincenti, questo il bottino di Luis Alberto in quella che, dunque, potrebbe anche essere l’ultima stagione con la maglia della Lazio.

Il giocatore viene però valutato tanto da Lotito, circa 45-50 milioni di euro: lo stipendio, invece, resta alla portata visto che il trequartista a Roma guadagna 2,5 milioni netti all’anno.