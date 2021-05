Dopo nemmeno un anno, l’avventura di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus si conclude così, al suo posto, dopo due anni, torna Allegri

Non sono bastate la Supercoppa e la Coppa Italia conquistate nel primo anno come allenatore, in generale, e della Juventus, in particolare, per Andrea Pirlo. Il tecnico bresciano non sarà più alla guida tecnica della squadra, scelto al suo posto Massimiliano Allegri, che torna alla Continassa dopo due stagioni di assenza.