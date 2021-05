Il futuro della Juventus viene finalmente definito: addio ad Andrea Pirlo, Massimiliano Allegri ha firmato con il club bianconero

Giornate frenetiche per quanto riguarda le panchine dei club di Serie A. Infatti dopo l’addio di Antonio Conte all’Inter anche alla Juventus è pronta a cambiare la propria guida tecnica. Il futuro di Andrea Pirlo sembrebbe ormai deciso, con l’addio inevitabile. Così al suo posto, come sospettato da tempo, ritornerà Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano è stato corteggiato da diverse squadre ed è ancora senza panchina, ma ancora per poco.

Infatti in questi minuti è avvenuta la firma del contratto di Massimiliano Allegri con la Juventus. Il tecnico è pronto a riprendere le redini del club juventino per riportarlo in cima al campionato italiano e soprattutto per arrivare a quel tanto sperato trofeo europeo.

Calciomercato Juventus, Allegri firma il contratto: accordo fino al 2025

Una lontananza mai vissuta troppo bene né da parte della Juventus né da parte di Massimiliano Allegri, durata comunque due anni. Prima Sarri e poi Pirlo si sono ritrovati a confrontarsi con il fantasma del tecnico toscano, che ora è pronto a riprendere in mano la squadra lasciata due anni fa.

Infatti proprio in questi minuti Massimiliano Allegri ha firmato il contratto per il ritorno alla Juventus. Accordo fino al 2025 con ingaggio da 7 milioni a stagione. Dunque un ritorno al futuro per le due parti che si preparano a tornare grandi insieme.