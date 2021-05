Calciomercato Juventus, con Allegri torna Pjanic | I dettagli

La Juventus potrebbe riaccogliere nella propria rosa Miralem Pjanic, soprattutto visto il ritorno di Allegri

La Juventus ha deciso di esonerare Andrea Pirlo, optando per il ritorno di Massimiliano Allegri. Una decisione che cambierà inevitabilmente anche il prossimo calciomercato. Il tecnico toscano trova una squadra inferiore rispetto a quella che aveva lasciato un paio di anni fa, ecco perché saranno necessari dei rinforzi. E chi meglio di chi già conosce carattere e schemi di Allegri. L’anno scorso è andato via nell’ambito di uno scambio, ma potrebbe ritornare a breve: si tratta di Miralem Pjanic, che viene da una pessima stagione vissuta al Barcellona, soprattutto per le divergenze con Koeman.

Juventus, ritorno di Pjanic

La Juventus potrebbe riaccogliere Pjanic, dopo che l’anno scorso è stato scambiato per Arthur. Ma la sua esperienza al Barcellona fin qui è stata tutt’altro che esaltante: pochi minuti in Liga hanno influito sulla sua condizione e il rendimento. Dissidi con Koeman hanno impedito che s’imponesse al Barça come alla Juve, e ora potrebbe ritornare con Allegri. La stima tra i due è tanta, e col tecnico toscano, il bosniaco si è affermato come uno dei migliori d’Europa nel suo ruolo.