La Juventus è da tempo alla finestra per il futuro del centrocampista sul calciomercato. Le ultime novità potrebbero cambiare tutto nella corsa al calciatore: ecco gli aggiornamenti

La Juventus è pronta a rivoluzionare la rosa in ottica calciomercato. L’approdo di Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera rappresenta una novità importante nello scacchiere del club torinese. La guida tecnica, dopo un ritorno che ormai era nell’aria da diversi giorni, potrebbe avere una grande voce in capitolo anche in tema di calciomercato. La Juventus, quindi, si appresta a rivoluzionare anche la sua rosa dopo un’annata deludente e che si è parzialmente riscattata solo nel finale con la conquista della Coppa Italia e la qualificazione alla prossima Champions League.

Il nome di Saul Niguez è seguito con grande attenzione ormai da tempo dalle maggiori big europee. Il centrocampista piace ad Allegri e alla Juventus: proprio in mezzo al campo potrebbero essere messi a segno i colpi più importanti per lo scacchiere bianconero. In particolare, Saul presenta caratteristiche forse uniche nel panorama internazionale tra fisicità, capacità realizzative e qualità. Un nome che inevitabilmente scatena la Juventus e molte big europee sul calciomercato. Di seguito le ultime novità sul suo futuro.



Calciomercato Juventus, Saul verso il Bayern Monaco: colpo da 50 milioni di euro

Il nome di Saul è, dunque, molto chiacchierato in ottica calciomercato. Secondo quanto riporta ‘todofichajes’, nonostante un contratto che scadrà solo nel 2026, le mire dei maggiori club internazionali si fanno sentire sul calciatore. La sfida sarebbe, in particolare, tra Juventus e Bayern Monaco, ma con i tedeschi nettamente favoriti nella corsa al calciatore. In particolare, le partenze di David Alaba e Javi Martinez costringerebbero il club bavarese a un colpo di grande qualità in mezzo al campo. Saul potrebbe arrivare per una cifra di 50 milioni di euro. La Juventus sarebbe quindi battuta per il centrocampo con Diego Simeone che perderebbe uno dei calciatori migliori della sua rosa.