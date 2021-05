Dopo due anni, Massimiliano Allegri torna sulla panchina della Juventus: è ufficiale. Ecco il comunicato della società

Corteggiato da Real Madrid, Inter e Barcellona, Massimiliano Allegri ha scelto di tornare alla Juventus, dopo due anni di assenza dalla Continassa. Ecco il comunicato del club torinese che riaccoglie il tecnico livornese dopo l’esonero, dopo una sola stagione, di Andrea Pirlo: “Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore della Juventus. Allegri ritrova una panchina che conosce molto bene, un club che ama e che lo ama, per iniziare oggi un nuovo viaggio insieme, verso nuovi traguardi. Quelli raggiunti nella sua prima avventura in bianconero sono scolpiti nella storia del club: cinque Scudetti, quattro doppiette consecutive con la Coppa Italia, due Supercoppe, due Finali di Champions League in tre stagioni, imprese epiche in Italia e in Europa”.