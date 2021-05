Il futuro di David Alaba dopo una stagione di incertezze è finalmente ufficiale: l’ex Bayern Monaco approda al Real Madrid

In molti club ci hanno provato, tra cui anche quelli italiani, ma alla fine a spuntarla è il Real Madrid. Arriva infatti in questi minuti l’ufficialità dell’approdo di David Alaba nei ‘Blancos’. Il terzino austriaco ha lasciato dopo 10 anni il Bayern Monaco a parametro zero e oggi arriva l’ufficialità del passaggio al Real Madrid.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, doppio addio shock | Li vuole Simeone

A renderlo noto è proprio il club spagnolo attraverso un comunicato ufficiale sul sito della società che recita: “Il Real Madrid C. F. ha trovato l’accordo con il calciatore David Alaba, che si lega al club per le prossime cinque stagioni. David Alaba sarà presentato come nuovo giocatore del Real Madrid dopo la fine dell’Europeo”. Dunque un top player per i ‘Blancos’ da cui iniziare a rifondare la rosa dopo l’addio di Zinedine Zidane.