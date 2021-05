Calciomercato Milan, scambio per Mahrez | Addio Bennacer

Il Milan potrebbe mettere le mani su Mahrez, attraverso una ‘rivoluzione’ che farebbe Pep Guardiola: i dettagli

Il Milan dalla prossima stagione disputerà la Champions League e ha bisogno di nuovi colpi, che soprattutto alzino il livello di qualità della rosa. Paolo Maldini, il direttore tecnico si è messo al lavoro rinforzare la squadra di Stefano Pioli, alla ricerca di calciatori che abbiano l’esperienza necessaria per affrontare la massima competizione europea. Uno di questi potrebbe arrivare dal Manchester City, in finale di Champions contro il Chelsea. E pare che si tratti di Riyad Mahrez, che potrebbe lasciare i Cityzens in caso di una buona offerta.

Milan, scambio Mahrez-Bennacer

Secondo quanto riferito dal ‘Daily Mail‘, il Manchester City avrebbe messo Riyad Mahrez in vendita. Il franco-algerino, in caso di rivoluzione di Pep Guardiola, finirebbe nel mirino del Milan. L’affare è invitante, anche perché si tratta di un classe ’91 con tanta esperienza nelle partite importanti. Il dt Maldini potrebbe proporre uno scambio con Romagnoli, valutato sui 20-30 milioni di euro, anche per il suo contratto in scadenza nel 2022. Il City, invece, preferirebbe uno come Ismael Bennacer: il centrocampista vale 50 milioni di euro, a differenza della forte ala che ha il valore di 70-75 milioni.