Il Milan potrebbe salutare Theo Hernandez che sembra destinato a vestire la maglia del Psg: il sostituto può arrivare dalla Spagna

Il Milan ha salutato Gigio Donnarumma e presto potrebbe perdere anche altri big della rosa di Stefano Pioli. Da Hakan Calhanoglu, che non ha ancora trovato l’intesa per il rinnovo, a Alessio Romagnoli, ma soprattutto Theo Hernandez, uno dei protagonisti della grande annata dei rossoneri che con 7 gol e 5 assist ha contribuito in maniera sostanziale a riportare il Milan in Champions League.

Calciomercato Mila, il vice Hernandez è Junior Firpo

Il francese potrebbe tornare proprio in patria visto il forte interesse del Paris Saint-Germain che è pronto all’assalto per assicurarsi il terzino sinistro classe ’97, come riportato da ‘todofichajes.com’, con un’offerta da 50 milioni di euro che difficilmente potrà essere respinta dal Milan. Ecco perché la società rossonera ha già puntato il sostituto di Theo.

Si tratta di Junior Firpo, uno degli esuberi del Barcellona, ma che possiede un bagaglio tecnico importante che può far comodo al Milan. Dominicano, naturalizzato spagnolo, classe ’96, Junior Firpo è ormai certo di lasciare il club catalano. Le conferme arrivano dalla Spagna e il Barcellona sarebbe disposto a intraprendere una trattativa con i rossoneri.