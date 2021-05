A pochi giorni dall’inizio di Euro 2020, il commissario tecnico della Nazionale italiana, Roberto Mancini, svela la lista dei convocati per la seconda parte del ritiro

È quasi tutto pronto per la prima gara dell’Italia, e in assoluto, di Euro 2020: l’11 giugno 2021 inizierà ufficialmente, all’Olimpico di Roma, l’avventura della Nazionale azzurra guidata dal tecnico jesino, Roberto Mancini, che proprio oggi ha diramato la lista la seconda fase del ritiro. Ecco la lista, in cui si può notare la pesante esclusione di Moise Kean. Di seguito la lista completa.

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino);

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), *Emerson Palmieri (Chelsea), Alessandro Florenzi (Paris Saint Germain), Gianluca Mancini (Roma), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), *Frello Jorge Luiz Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Stefano Sensi (Inter), Marco Verratti (Paris Saint Germain);

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Matteo Politano (Napoli).