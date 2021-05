L’allenatore Zdenek Zeman ha rilasciato alcune dichiarazioni toccando vari argomenti: da Napoli e Juventus agli Europei, le sue parole

In Serie A c’è grande fermento riguardo al valzer delle panchine. Tanti allenatori hanno cambiato o sono in procinto di cambiare club a breve. Il tecnico Zdenek Zeman, intervenuto ai microfoni di ‘Radio Punto Nuovo’, ha fatto il punto della situazione, rilasciando anche un commento sul VAR e sui prossimi Europei. Di seguito le sue parole: “Gattuso? Il suo percorso quest’anno è cresciuto grazie ai gol e le prestazioni di Osimhen. Juventus? Non sono riusciti a sfruttare la grande rosa che avevano, ci aspettavano sicuramente di più da loro”.

SPALLETTI: “È un allenatore esigente e che lavora, spero riesca a farsi capire dalla squadra”.

ALLEGRI: “Credo voglia replicare le sue vittorie già ottenute con la Juventus nella precedente esperienza”.

VAR: “Se ci fosse stato il VAR ai miei tempi avrei vinto di più. Io sono contrario al VAR, però, soprattutto per quanto riguarda il fuorigioco. Il calcio moderno non mi piace, ma bisogna prenderne atto. Quest’anno le regole sono cambiate moltissimo e questo è un fattore che può pesare”.

In conclusione, Zeman si è lanciato in un pronostico per gli Europei 2021: “La mia favorita è l’Italia. Spero che Verratti riesca a recuperare per l’impegno”.