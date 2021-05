La Juventus è pronta a una sessione di calciomercato importante per assecondare le esigenze di Massimiliano Allegri. I bianconeri pensano a un nome che tornerebbe in Italia dalla Premier League

La Juventus ha tutta l’intenzione di ripartire dopo una stagione al di sotto delle aspettative e che si è salvata in extremis con la conquista della Coppa Italia e la qualificazione alla prossima Champions League. I bianconere stanno vivendo settimane molto intense sotto il profilo del calciomercato. Ribaltone in panchina, con l’arrivo di Massimiliano Allegri: un ritorno fondamentale per il club bianconero che vuole tornare fin da subito a fare la voce grossa in Serie A come in Champions.

E proprio dopo il grande trionfo nella competizione europea, arriva un nome niente male che potrebbe rinforzare notevolmente il parco calciatori della Vecchia Signora. Parliamo di Emerson Palmieri. Il laterale è accostato da mesi sia all’Inter che alla Juventus: entrambe le big sono a caccia di un laterale mancino per rinnovare il parco esterni e il terzino della Nazionale sembra fare al caso di tutti e due i club.

Calciomercato Juventus, Emerson Palmieri con lo scambio: di ritorno dopo la Champions

Palmieri ha potuto festeggiare alla grande dopo la vittoria straordinaria della Champions League, ma il suo futuro resta sullo sfondo. Nelle scorse ore, l’agente del terzino, Fernando Malta della PS Sport, ha aperto al ritorno del calciatore in Italia, ai microfoni di ‘Calciomercato.it’. E proprio la Juventus resta in primo piano per il laterale. I bianconeri potrebbero tentare di arrivare all’ex Roma tramite un interessante scambio: nella trattativa potrebbe rientrare, infatti, Aaron Ramsey. Il gallese tornerebbe in Premier League, dopo non aver inciso alla Juventus, a causa di qualche infortunio di troppo e poca continuità. Lo scambio potrebbe essere effettuato alla pari con valutazioni di 15-18 milioni di euro, in modo da generare un’ottima plusvalenza. Una pista che andrà, dunque, monitorata con attenzione nelle prossime settimane: di certo, Palmieri è un nome che piace alla Juventus e in odore di ritorno in Italia.