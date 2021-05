La Juventus di Allegri prende forma, con una cessione in Inghilterra sempre più vicina: arrivano 25 milioni di euro

La seconda avventura in bianconero, a due anni dall’addio, porterà diversi cambiamenti alla rosa allenata da Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano ha intenzione di rilanciare, in Italia e Europa, il progetto bianconero che in questa stagione, solo al photofinish, ha centrato l’ingresso alla prossima Champions League rientrando tra le prime quattro squadra in Serie A. Stando a quanto riportato dal portale spagnolo ‘Todofichajes.com’, l’Everton di Carlo Ancelotti avrebbe tutta l’intenzione di bussare alla porta della ‘Vecchia Signora’. Il tecnico romagnolo non perde di vista uno dei suoi vecchi obiettivi di calciomercato per rinforzare la rosa dei ‘Toffees’ in vista dell’imminente nuova stagione, con la Juventus tutt’altro che restia a pensare all’addio di un bianconero.

Calciomercato Juventus, addio Rabiot: lo vuole Ancelotti

Ancelotti ci riprova, con un’interesse mai sopito per uno dei centrocampisti della Juventus. Si tratta di Adrien Rabiot, da tempo sul taccuino dell’allenatore di Reggiolo che lo stima e vorrebbe portarlo in Premier League. L’ex centrocampista del PSG viene da una stagione altalenante, con 5 reti e 3 assist in 47 presenze complessive.

La Juventus potrebbe decidere di lasciar partire il francese per una cifra vicina ai 25 milioni di euro, vista anche l’attuale scadenza contrattuale ferma al 30 giugno 2023.

Situazione dunque in divenire: Adrien Rabiot può dire addio alla ‘Vecchia Signora’, il pressing di Ancelotti avvicina la cessione del talento francese.