Cristiano Ronaldo potrebbe lasciare la Juventus in estate: è arrivata già la sua comunicazione alla dirigenza bianconera, due top club su di lui!

Possibile addio per Cristiano Ronaldo che avrebbe già comunicato il suo addio come svelato dal portale spagnolo “Don Balon“. Il campione portoghese, in scadenza di contratto nel giugno 2022, potrebbe anticipare la sua partenza in estate per nuovi traguardi entusiasmanti. Con la compagine bianconera non è arrivato il trionfo in Champions League, ma ci sono stati anche momenti di festeggiamenti con diversi Scudetti e le varie Coppe nazionali. La delusione c’è stata ancora una volta a livello europeo e così le strade potrebbero separarsi.

Calciomercato Juventus, addio Ronaldo: idee per il futuro

Il portale spagnolo “Don Balon” ha svelato come Cristiano Ronaldo abbia dato il mandato al proprio agente, Jorge Mendes, di trovare una nuova destinazione. Sulle sue tracce ci sarebbero così PSG e Manchester United, club inglese in cui si è imposto nel calcio che conta dopo lo Sporting Lisbona.

I “Red Devils” sarebbero disposti a pagare i 25 milioni di euro richiesti dalla Juventus per il suo cartellino, ma non vorrebbe arrivare a sborsare i 20 milioni di euro all’anno per il campione portoghese. Così potrebbe proporgli un contratto di due anni più l’opzione per il terzo.

Cristiano Ronaldo potrebbe tornare così in Premier League con la maglia del Manchester United, pronto a fare follie per lui. Dopo la finale persa di Europa League i “Red Devils” cercheranno così di essere protagonisti sul fronte calciomercato.