Il futuro di Rodrigo De Paul potrebbe avvantaggiare il Milan nel mettere a segno un importante colpo in Serie A: l’Inter rimane beffata

Il calciomercato estivo inizia a infiammarsi sin da ora. In casa Milan si lavora per costruire una rosa che sia all’altezza di competere sia in Serie A, dove bisognerà alzare l’asticella e puntare più in alto, che in Champions League, dove dopo tanti anni di assenza non sarà certamente facile dire la propria.

Così Paolo Maldini e la società rossonera cercano rinforzi per la prossima stagione e mettono il mirino proprio in Serie A. A favorire l’acquisto dell’obiettivo potrebbe essere Rodrigo De Paul, calciatore dell’Udinese pronto a lasciare i bianconeri per compiere il grande salto in avanti nella sua carriera. Il suo trasferimento libererebbe l’obiettivo rossonero, oltre a beffare l’Inter che da tempo segue con interesse il profilo dell’argentino.

Calciomercato Milan, De Paul verso l’Atalanta: Ilicic libero di partire

Si cercano rinforzi in casa Milan per costruire la rosa per la prossima stagione. I rossoneri hanno messo da tempo nel mirino il calciatore dell’Atalanta, Josip Ilicic. Lo sloveno in questa stagione, dopo un inizio complicato, ha collezionato 38 presenze, mettendo a segno 7 gol e 11 assist.

A liberare il numero 72 del club bergamasco potrebbe essere proprio l’arrivo di Rodrigo De Paul. Infatti il fantasista argentino sembrerebbe vicino ad approdare in nerazzurro, beffando tra l’altro anche l’Inter, che da tempo è interessato al suo acquisto. Il suo approdo nella rosa di Gasperini darebbe il via libera alla cessione di Josip Ilicic, che oltretutto nel 2022 vedrà scadere il proprio contratto con l’Atalanta. Così ad approfittarne potrebbe essere il Milan, che con una cifra intorno ai 5 milioni di euro potrebbe mettere a segno il primo importante colpo di mercato per la prossima stagione.