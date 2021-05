Mourinho già decisivo per il calciomercato di Juventus e Inter: il tecnico romanista fa saltare il clamoroso colpo per bianconeri e nerazzurri

L’approdo di Josè Mourinho sulla panchina della Roma può portare a cambiamenti inattesi fino a qualche settimana fa. Non solo per la squadra giallorossa che adesso cambierà volto dopo la guida di Paulo Fonseca ma anche per le rivali dei capitolini, come Juventus ed Inter. Lo ‘Special One’ avrebbe infatti finalmente convinto, in vista del prossimo calciomercato estivo, uno dei pilastri della squadra a restare, accantonando di fatto l’ipotesi addio con le dirigenze di Inter e Juventus clamorosamente beffate. Si tratta di Edin Dzeko, dato per sicuro partente nei mesi scorsi e che adesso starebbe per veder mutare il suo destino.

Calciomercato Juventus e Inter, svolta Dzeko: decisivo Mourinho

Con ogni probabilità, Dzeko resterà alla Roma con buona pace di Inter e Juventus che lo hanno corteggiato a più riprese, pianificando sin dalla scorsa estate l’assalto al bosniaco.

In scadenza l’anno prossimo quando avrà ormai compiuto 36 anni, l’ex Wolfsburg potrebbe dunque restare convinto proprio da Mourinho che lo metterebbe al centro del suo progetto.

Beffa dietro l’angolo per Juventus ed Inter che dovranno, ancora una volta, rinunciare all’acquisto del bosniaco: in questa stagione, Dzeko ha segnato 13 reti con 5 assist in 38 presenze tra campionato e coppe.