L’Inter potrebbe tornare forte su Tahith Chong, ala destra del Manchester United in prestito in questa stagione al Brugge: le ultime sul calciomercato dei nerazzurri

L’Inter di Simone Inzaghi è pronta ad affrontare la prossima sessione estiva di calciomercato. I nerazzurri, che dovranno far fronte alla crisi economica ed ai problemi di bilancio, saranno costretti ad effetturare una finestra dei trasferimenti a risparmio con le cessioni che dovranno garantire plusvalenze, liquidità ed i fondi per trovare rinforzi in vista della stagione che arriverà. Il primo indiziato a lasciare Appiano Gentile è Achraf Hakimi, laterale destro arrivato dal Real Madrid di Florentino Perez. Il giocatore marocchino è infatti nel mirino di PSG che potrebbe sborsare addirittura una cifra vicina agli 80 milioni di euro per portare l’ex Borussia Dortmund a Parigi.

Parallelamente dunque, l’Inter dovrà effettuare dei colpi oculati in grado di non gravare troppo sul bilancio, ma allo stesso tempo rinforzare l’organico a disposizione di Simone Inzaghi che, nelle prossime ore, potrebbe essere annunciato ufficialmente come successore di Antonio Conte. Per la fascia destra, attenzione al nome di Tahith Chong, ala destra seguita già un paio di anni fa dagli uomini mercato della Beneamata.

Calciomercato Inter, obiettivo Chong | I dettagli

Originario delle Antille Olandesi e con passaporto dei Paesi Bassi, Tahith Chong, classe 1999, un paio di stagioni fa era uno dei prospetti più interessanti del calcio europeo. Le sue doti tecniche unite alla grandissima fisicità ne facevano uno dei talenti più luminosi del panorama calcistico, ma nella ultima annata in Belgio, al Brugge, il giocatore di proprietà dello United non ha particolarmente inciso.

Chong potrebbe risultare come una vera e propria occasione di mercato per l’Inter. Il giocatore ha una valutazione di circa 5 milioni di euro ed un contratto in scadena nel 2022 con il Manchester United. Un affare potenzialmente quasi a costo zero per i nerazzurri che, con l’olandese, riuscirebbero a trovare un elemento duttile sia per la fascia destra che per il settore centrale dell’attacco.