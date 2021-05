Antonio Conte è pronto ad approdare sulla panchina del top club: la stella dell’Inter in cima alla lista come primo colpo dell’ex allenatore nerazzurro

Secondo quanto riportato da ‘Elgoldigital’, Antonio Conte ed il Real Madrid sarebbero sempre più vicini. L’ormai ex tecnico dell’Inter dovrebbe dunque approdare sulla panchina dei ‘Blancos’ per rimpiazzare Zidane, con una primissima richiesta per il prossimo calciomercato ,fondamentale per il suo arrivo in quel di Madrid. L’ex Ct ha intenzione, infatti, di chiedere a Florentino Perez l’arrivo di uno dei suoi fedelissimi e trascinatore nell’ultima annata che ha portato al 19esimo scudetto della storia interista: Romelu Lukaku. Il belga è stato il vero trascinatore, con un particolare feeling instaurato proprio con Conte che lo vorrebbe alle sue dipendenze al Real Madrid. Uno scenario clamoroso che potrebbe concretizzarsi attraverso un ricchissimo scambio. Conte a Madrid con Lukaku, è questo l’auspicio dell’allenatore pugliese che come primissima richiesta a Florentino Perez chiederebbe proprio il bomber belga.

Calciomercato Inter, Conte vuole Lukaku: scambio e 90 milioni

Ecco che la valutazione di 120 milioni fatta dall’Inter per l’attaccante sarebbe in parte colmata da una contropartita tecnica. Si tratta di Luka Jovic, pallino della dirigenza meneghina e di rientro dal prestito all’Eintracht Francoforte e valutato circa 30 milioni.

Le ‘Merengues’ aggiungerebbero un ricco conguaglio cash, circa 90 milioni, pareggiando di fatto l’importantissima richiesta della dirigenza nerazzurra.

Situazione in divenire, dunque, con Conte deciso a strappare all’Inter la sua stella: Lukaku può finire a Madrid con l’ex tecnico interista, in nerazzurro può finirci Luka Jovic.