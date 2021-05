Il futuro di Lukaku è sempre più in bilico dopo l’addio di Antonio Conte all’Inter: assalto al centravanti belga dalla Premier League

Continuano le preoccupazioni in casa Inter. Dopo la vittoria dello scudetto, i nerazzurri non sono riusciti a gioire appieno dello storico traguardo raggiunto. A scatenare un vero e proprio terremoto ci ha pensato Conte, prendendo definitivamente la decisione di dire levare le tende. Il tecnico salentino non ha ricevuto le giuste garanzie sul mercato dalla società targata Suning ed è stato impossibile ricucire lo strappo. La situazione economica darà vita, inoltre, a uno se non due addii importanti nella rosa. Una delle partenze estive più probabili in sede di calciomercato sembra essere quella di Achraf Hakimi. Sul marocchino c’è il forte interesse del PSG e di fronte ad una proposta da almeno 80 milioni di euro potrebbe salutare. È possibile segua le orme del classe ’98 e di Conte anche Romelu Lukaku: vediamo i dettagli.

Calciomercato Inter, addio Lukaku: assalto dalla Premier

Una festa amara quella dell’Inter. Dopo i saluti di Conte, la società ha praticamente chiuso per il sostituto. A meno di sorprese, la guida tecnica sarà Simone Inzaghi, che si è liberato dalla Lazio e ha già stabilito un accordo con la Beneamata. La società, però, avrà bisogno di ridare un po’ di ossigeno alle casse. Saranno necessari il taglio degli stipendi di almeno il 15/20% e la vendita di uno o due big. In questo senso, occhio anche al futuro di Romelu Lukaku.

Il centravanti belga è in assoluto l’elemento centrale del progetto, ma lo stato d’animo attualmente non è dei migliori. Il classe ’93 non ha preso bene l’addio di Conte: i due hanno un grande rapporto e l’allenatore ex Juve è stato probabilmente il motivo decisivo per l’arrivo della punta a Milano. Il suo contratto è in scadenza a giugno 2024.

Stando a quanto riferisce ‘Todofichajes.com’, potrebbe davvero prendere il via una nuova avventura per Lukaku e il Manchester City è possibile decida di tentare l’affondo decisivo. La voglia di tornare in Inghilterra dopo le esperienza con Everton e Manchester United non è poca per il bomber e gli inglesi hanno bisogno di un nuovo numero 9 per fronteggiare la perdita di Aguero. L’ipotesi si fa sempre più concreta e i lombardi potrebbero anche accontentarsi di un’offerta sui 70 milioni di euro. Non solo Hakimi, all’Inter è in bilico anche Lukaku.