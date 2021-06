Il futuro di Lorenzo Insigne potrebbe riservare una sorpresa inaspettata: l’Inter tenta il colpaccio con uno scambio, ma decide Spalletti

C’è ancora molta delusione in casa Napoli per la mancata qualificazione alla prossima Champions League a causa del pareggio all’ultima giornata in casa contro il Verona. Mentre i calciatori sono impegnati con le proprie Nazionali, la società ha provveduto a sostituire Gennaro Gattuso, approdato sulla panchina della Fiorentina, con Luciano Spalletti. A preoccupare i tifosi partenopei però continua ad essere il futuro di Lorenzo Insigne, che a fine giugno 2022 vedrà scadere il proprio contratto con gli azzurri e il rinnovo ancora non è arrivato.

Secondo quanto riportato dal giornalista Paolo Bargiggia sul proprio sito ufficiale, mentre il rinnovo è fermo il presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe fissato il prezzo dell’attaccante a 25 milioni di euro. A drizzare le antenne per un grande colpo sarebbe l’Inter. Idea di scambio per la quale a decidere sarà proprio Luciano Spalletti.

Calciomercato Inter, colpaccio Insigne: idea di scambio con Brozovic

Futuro in bilico per Lorenzo Insigne, che il prossimo anno vedrà scadere il proprio contratto con il Napoli. La questione rinnovo al momento sembrerebbe essere in fase di stallo, e molto potrebbe dipendere anche da come andrà l’Europeo. Nel frattempo a mettere gli occhi sul capitano partenopeo sarebbe l’Inter, pronta al grande colpo nel calciomercato estivo.

Il Napoli avrebbe fissato il prezzo di Insigne intorno ai 25 milioni di euro, ma i nerazzurri potrebbero pensare ad uno scambio con Marcelo Brozovic, che come l’attaccante napoletano ha il contratto in scadenza nel 2022. Il croato nell’Inter di Spalletti è sempre stato un titolarissimo e l’ultima parola sul possibile scambio potrebbe essere proprio quella del nuovo allenatore. Dunque un affare che infiammerebbe certamente il calciomercato estivo dei due club.