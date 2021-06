Arriva la scelta definitiva del Real Madrid riguardo al futuro della panchina: Carlo Ancelotti è il nuovo allenatore, annuncio ufficiale

Il Real Madrid ha preso la sua decisione. Dopo il nuovo addio addio di Zidane alla panchina re ei ‘Blancos’, gli spagnoli avevano in mente diversi nomi per il sostituto. Ma alla fine la scelta è ricaduta sull’ex Carlo Ancelotti. Il tecnico italiano saluta l’Everton e torna così ad allenare il Real dopo l’ultima esperienza più che positiva conclusasi nel 2015. Ecco l’annuncio ufficiale del club: “Il Real Madrid annuncia che Carlo Ancelotti sarà il nuovo allenatore della prima squadra per le prossime tre stagioni. Domani la cerimonia della firma del contratto si svolgerà insieme al presidente Florentino Perez al Real Madrid City. Più tardi Carlo Ancelotti apparirà alle 18:00 davanti ai media in una conferenza stampa telematica”.

Accantonata, quindi, la pista che portava al nome di Antonio Conte, che ora dovrà cercare una nuova sistemazione dopo l’addio all’Inter. Circolava anche l’ipotesi del grande ex centravanti Raul, sulla scia dell’esperienza con Zidane. Alla fine, però, a spuntarla è di nuovo Ancelotti, che avrà il compito non da poco di risollevare le sorti del club più importante al mondo.