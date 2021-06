La Juventus pianifica il mercato e il primo colpo potrebbe essere sulla fascia: Allegri ha scelto Emerson dalla Premier. Battuta la concorrenza

La Juventus lavora al mercato per sistemare una rosa apparsa in apnea per gran parte dello scorso campionato. Il ritorno in panchina di Massimiliano Allegri può portare ad una mini-rivoluzione, con la società pronta ad investire in ogni reparto. Il primo colpo potrebbe arrivare dalla Premier, per esplicita richiesta del mister: la volontà è cambiare qualcosa sulla fascia mancina, e un giocatore sembra aver sbaragliato la concorrenza.

Calciomercato Juventus, rinforzo dalla Premier

Mister Pirlo ha sofferto la mancanza di una vera alternativa di ruolo ad Alex Sandro nello scorso campionato: l’allenatore ha provato soluzioni che non hanno convinto del tutto, dal giovane Frabotta a Bernardeschi. La società è così decisa ad intervenire sul mercato per sopperire all’insufficienza, ed il prescelto sarebbe Emerson Palmieri. Il terzino – vincitore della Champions League con il Chelsea – è un classe 1994 e va in scadenza a giugno 2022.

Il giocatore non è però nei piani del Chelsea, come testimoniano le appena 15 presenze complessive nella passata stagione. L’Europeo con la Nazionale italiana può riscattarlo, con la Juventus che sembra comunque aver fatto la sua scelta. Come riferito dal giornalista Luca Momblano a ‘Juventibus’, “l’obiettivo numero uno per la fascia sinistra è Emerson Palmieri“.

Calciomercato Juventus, Allegri ha scelto Emerson

Il giocatore del Chelsea ha quindi battuto la concorrenza di Gosens e Gaya, altri profili accostati alla Juventus nei giorni scorsi. I motivi? Come spiegato da Momblano, “la preferenza di Allegri è per Emerson, visti anche i costi meno dispendiosi“. L’atlantino – autore di 12 gol e 8 assist nell’ultimo campionato ha un valore di 40 milioni, 25 in più del giocatore del Chelsea.

Emerson conosce già la Serie A – 2 gol e un assist in 47 presenze con la Roma – ed è un profilo che si adatterebbe per caratteristiche al gioco di Allegri. La Juventus sembra quindi aver scelto il primo rinforzo: dal Chelsea ecco Palmieri, con le prossime settimane decisive per impostare la trattativa.