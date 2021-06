L’ex tecnico della Juventus, Maurizio Sarri, è costato ai bianconeri quanto Cristiano Ronaldo: un flop terminato con esonero e poi rescissione

La Juventus cambia per la terza volta in tre anni l’allenatore per la prossima stagione. Infatti dopo l’addio di Maurizio Sarri e l’arrivo di Andrea Pirlo, adesso è quest’ultimo a cedere il posto al ritorno di Allegri. A pesare sul bilancio della società bianconera in particolare è stato l’addio del tecnico toscano dopo solo un anno dall’approdo sulla panchina juventina.

Infatti la Juventus visto l’esonero deciso ha dovuto pagare all’allenatore un ulteriore anno di ingaggio, con la possibile rescissione del contratto che potrebbe arrivare a breve, così da consentirgli di iniziare una nuova avventura. Dunque il peso di Sarri per la Juventus non è stato indifferente e sarebbe arrivato a costare quanto il top player in rosa Cristiano Ronaldo.

Calciomercato Juventus, Sarri è costato 30 milioni: il tecnico pesa quanto Ronaldo

La situazione finanziaria post Covid è stata sicuramente difficile per tutti i club, e a gravare sulla Juventus è stato il contratto di Maurizio Sarri. Infatti il tecnico di Figline dopo essere stato esonerato dalla Juventus è stato un anno senza squadra, continuando a percepire lo stipendio dalla società bianconera. Con la rescissione che ancora non è arrivata, e dunque con l’ingaggio ancora da pagare, alla Juventus Maurizio Sarri è costato ben 30 milioni.

Solo un milione in più lo percepisce il top player della rosa Cristiano Ronaldo, che però a suon di gol e merchandising ha certamente ripagato l’investimento dei bianconeri. Il tecnico invece è stato un vero e proprio flop che ha avuto un costo enorme e che continua a pesare sul bilancio bianconero. Dunque la possibile rescissione del contatto o la scadenza dello stesso sarà un bel sospiro di sollievo per la Juventus.