La Juventus di Allegri prende forma: spunta un clamoroso scenario di scambio per uno dei pallini del club bianconero in vista del prossimo calciomercato estivo

Non è un mistero che tra i club maggiormente attivi in ottica calciomercato, quando mancano ancora diverse settimane alla riapertura ufficiale della sessione estiva, vi sia la Juventus. Il club bianconero ha da poco riaccolto Massimiliano Allegri che, a due anni dall’addio alla ‘Vecchia Signora’, torna per rimpiazzare Andrea Pirlo. Proprio in ottica mercato spunta la suggestiva ipotesi, avanzata da intermediari, che vedrebbe Juventus e Roma protagoniste di un’inatteso scambio a sorpresa. Sponda Juventus, sul piatto, il cartellino di Wojciech Szczesny che con il possibile approdo di Donnarumma a Torino, avrebbe già le valigie in mano. L’ipotesi Szczesny per la Roma è ventilata ormai da alcune settimane, dopo la firma di Mourinho con il club di Friedkin.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Szczesny al Tottenham | Lo scambio ‘libera’ Donnarumma

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, svolta Donnarumma | “Futuro già deciso”!

Calciomercato Juventus, scambio con Szczesny: suggestione dalla Roma

Alcuni intermediari avrebbero proposto uno scambio con la Juventus, con il portiere polacco nella Capitale e Lorenzo Pellegrini alla corte di Allegri. Operazione decisamente complicata soprattutto per quanto riguarda il centrocampista.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Pellegrini, accostato anche all’Inter, vorrebbe rimanere alla Roma ma discuterà il rinnovo contrattuale (attualmente in scadenza il 30 giugno 2022) solo dopo l’Europeo con l’Italia: nel frattempo, il tutto, resta in attesa.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, scambio per Ronaldo | Arriva la controfferta!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, l’annuncio di Ramsey | “Dopo l’Europeo…”

Pellegrini, vecchio pallino della Juventus, ha attualmente una clausola di 30 milioni di euro ma molto dipenderà dalle trattative per il rinnovo con la Roma: in questa stagione il 24enne ha collezionato 47 presenze con con 11 reti e 9 assist.