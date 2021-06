L’Inter potrebbe essere costretta a privarsi di un altro big oltre che di Hakimi, destinato al Paris Saint-Germain. Lautaro Martinez o Lukaku, ecco le ultime indiscrezioni

Non solo Hakimi, destinato al Paris Saint-Germain per 70-80 milioni di euro bonus compresi, potrebbe lasciare l’Inter. Viste le grosse difficoltà di natura economica e che il marocchino la plusvalenza sarebbe non oltre i 35-40 milioni di euro, il club nerazzurro può essere davvero costretto a ‘sacrificare’ un altro dei suoi big. L’indiziato numero uno è sempre Lautaro Martinez, per il quale non è escluso possa riprovarci il Barcellona. Ora sull’argentino sono forti però Real e Atletico Madrid. Attenzione poi alla Premier, nello specifico al Manchester City chiamato a rimpiazzare un certo Aguero. Ma in realtà i ‘Citizens’ potrebbero fare un (altro) tentativo per Romelu Lukaku, dopo quello andato a vuoto dell’estate passata. Stando ai rumores di calciomercato provenienti dall’Inghilterra, infatti, il centravanti belga rappresenta per loro una sorta di alternativa al primissimo obiettivo Harry Kane, desideroso di lasciare il Tottenham e a quanto pare già in accordo con il club dell’emiro. Gli ‘Spurs’ continua tuttavia a sparare cifre folli, 150-170 milioni di euro per il cartellino, ecco perché Guardiola potrebbe spostare il mirino sul numero 9 nerazzurro di cui è grande estimatore.

Per il classe ’93 di Amversa, il City potrebbe mettere sul piatto 55-60 milioni di euro cash più una contropartita. A tal proposito si fa il nome dell’ex Cancelo (stipendio di quasi 5 milioni), non un protagonista assoluto della squadra che sabato scorso ha perso meritatamente la finale di Champions League. Il laterale portoghese, che nel caso andrebbe a sostituire proprio Hakimi, ha una valutazione sui 50 milioni, dunque la proposta complessiva per Lukaku toccherebbe i 110 milioni di euro.

Calciomercato Inter, per Lukaku solo cash: le cifre

Lukaku vuole restare all’Inter, ha già parlato con Simone Inzaghi, e l’Inter non vuole privarsene a meno di una proposta davvero irrinunciabile e solo cash. Il club fa sapere indirettamente che questa proposta deve almeno raggiungere i 100-120 milioni di euro, cifre che consentirebbero una maxi plusvalenza da 66-76 milioni considerato che ora il bomber è a bilancio per 44 milioni.

A.R.