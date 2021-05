In casa Inter è già tempo di pensare al calciomercato estivo: salutato Conte, arrivano conferme sull’interesse del club di Serie A per il nerazzurro

L’Inter guarda al futuro. Un futuro che non vedrà Antonio Conte alla guida dei campioni d’Italia, dopo una cavalcata trionfale che ha portato al 19esimo scudetto della storia nerazzurra. Focus sul prossimo calciomercato estivo, con il nome di Federico Dimarco che può interessare non poco la società meneghina. Il talentuoso laterale ha disputato un’ottima stagione in prestito con la maglia dell’Hellas Verona (37 presenze, 5 reti e 5 assist) ed il suo destino sarà lontano dai gialloblù. Viene confermato l’interesse per il classe 1997 da parte del Torino di Urbano Cairo.

Calciomercato Inter, Dimarco nel mirino del Torino: i dettagli

Il club granata ripartirà dall’attuale allenatore del Verona Ivan Juric che avrebbe messo nel mirino come primo rinforzo della sua avventura a Torino, proprio Federico Dimarco. Il calciatore 23enne è stato accostato (in caso di promozione poi fallita) tra le altre, al Monza di Silvio Berlusconi.

Uno scenario che dunque porta alla conferma del forte interesse di Juric, futuro allenatore del Torino, per uno dei suoi pupilli già allenato quest’anno a Verona. Il giocatore, per il quale si è parlato anche di un clamoroso scambio con l’Atalanta, è a Milano con la famiglia e, dopo le vacanze, potrebbe conoscere il suo futuro.

Il sogno resta la permanenza all’Inter ma il ‘caos’ legato all’addio di Conte, mette in attesa il futuro del giocatore nerazzurro.

Giorgio Musso