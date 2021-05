Calciomercato, Inter-Allegri | C'è l'incontro: Juventus sullo sfondo

L’Inter deve puntare sul nuovo allenatore dopo l’addio di Antonio Conte: c’è l’incontro con Massimiliano Allegri

L’Inter deve pensare al sostituto di Antonio Conte dopo l’addio ufficiale di ieri. Una decisione che ha stravolto le gerarchie del campionato, con l’ex tecnico nerazzurro che non aveva più fiducia nel progetto di Suning. Al suo posto, sono diversi i candidati che l’ad Beppe Marotta sta valutando. Sfumato Simone Inzaghi, che ha sostanzialmente rinnovato il proprio contratto con la Lazio, l’idea è quella di puntare su Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano vuole al più presto tornare a sedersi su una panchina e il club nerazzurro è uno di quelli seriamente interessati.

Inter, cena con Allegri

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, l’Inter è in pressing asfissiante su Max Allegri. Si racconta di una cena in gran segreto svoltasi ieri, e un’altra in programma questa sera. Dopo l’addio di Conte, per Marotta l’ingaggio del tecnico toscano è diventata priorità assoluta. Anche la Juventus resta sul suo ex allenatore, che però ha aperto le porte all’Inter. Restano da capire i dettagli e se effettivamente Allegri sia convinto della soluzione nerazzurra.