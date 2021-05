Calciomercato Juventus e Inter, addio a Paratici e Conte | Futuro insieme

La Juventus e l’Inter hanno annunciato rispettivamente l’addio a Paratici e Conte: c’è la Premier League sullo sfondo

La Juventus potrebbe avviare una rivoluzione dal punto di vista dirigenziale, prima che da quello tecnico. Il direttore sportivo Fabio Paratici ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e non sarà rinnovato. Dopo l’ultimo anno disastroso, la sua avventura in bianconero terminerà dopo undici anni di permanenza. Non mancano, però, i club interessati al dirigente. La sua carriera proseguirà comunque ad alti livelli dopo l’esperienza Juve, anche perché i trofei vinti negli ultimi anni sono molteplici. E, infatti, pare che il Tottenham abbia messo gli occhi su Paratici.

Tottenham su Paratici: Conte per la panchina

Secondo quanto riferito da ‘Tuttosport‘, il Tottenham dopo l’esonero di Mourinho e l’ingaggio di Mason come manager, vorrebbe assumere Fabio Paratici come direttore sportivo. Gli Spurs non hanno fallito l’approdo in Europa, ma la proprietà vuole dare una svolta per ritornare in Champions League. E la svolta potrebbe portarla proprio il ds della Juventus, che potrebbe contattare uno come Antonio Conte per la panchina del Tottenham.

Oggi è arrivato l’annuncio dell’addio di Conte all’Inter. Con Paratici al Tottenham, il ritorno in Premier League diventerebbe una possibilità. Lui che in Inghilterra ha già allenato e vinto sulla panchina del Chelsea.