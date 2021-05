Calciomercato, l'Inter 'sacrifica' Hakimi | Il PSG tenta l'affondo

Achraf Hakimi potrebbe lasciare l’Inter. Il PSG è interessato al terzino marocchino, che verrebbe ceduto per fare cassa

L’Inter e Conte si dicono addio, visto che Suning non ha garantito la continuità del progetto che chiede l’allenatore. Possibile dunque una sorta di ‘rivoluzione’ o comunque qualche cessione importante, per dare respiro alle casse del club, in difficoltà economica anche dopo il prestito di Oaktree. Tanti sono i giocatori che hanno mercato, e tra questi c’è Hakimi, arrivato dal Real Madrid per 40 milioni di euro. La sua giovane età e il suo rendimento permettono a Beppe Marotta di alzare il prezzo qualora qualche top club dovesse farsi avanti.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, ipotesi clamorosa | Idea Spalletti e scambio con l’Inter

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, rivoluzione post Conte | Sarri più due colpi da urlo

Inter, il PSG tiene d’occhio Hakimi

E uno dei club che si sarebbe fatto avanti per Hakimi è il Paris Saint-Germain. Il ds Leonardo vuole rinforzare la corsia destra per rilanciarsi nella vittoria della Champions League e tornare al trionfo in Ligue 1. Il PSG ha sempre stimato il terzino marocchino, che potrebbe lasciare con l’addio di Conte. L’idea sarebbe quella di inserire Leandro Paredes come contropartita tecnica, ma le idee di Marotta sono altre. All’Inter servono contanti, ed è per questo che non accetterebbe meno di 50-55 milioni di euro per privarsi di Hakimi.