Calciomercato Inter, torna il grande ex | Crespo per la panchina

L’Inter potrebbe puntare su Hernan Crespo: si tratterebbe di un ritorno da allenatore dopo il passato da calciatore

Con il ritorno di Massimiliano Allegri alla Juventus, e il rinnovo di Simone Inzaghi con la Lazio, l’Inter deve decidere chi sarà l’allenatore per la prossima stagione. Difficile puntare su un profilo di altissimo livello, considerando i problemi economici di Suning che punta a un consistente taglio di costi di gestione. L’ad Marotta potrebbe quindi puntare su un allenatore giovane, che si sta affermando nel grande calcio. Ancor meglio se fosse un ex Inter: si tratta di Hernan Crespo, oggi al San Paolo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Zidane lascia il Real Madrid | Il comunicato UFFICIALE

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, futuro Ronaldo | Arriva l’annuncio!

Inter, suggestione Crespo

L’ultima suggestione in casa Inter sembra essere Hernan Crespo, ex attaccante dell’Inter che negli ultimi anni si è cimentato nell’esperienza da allenatore. In Italia ha già allenato il Modena, dov’è arrivato l’esonero così come al Banfield. Poi, la svolta: al Defensa Y Justicia -paragonabile all’Udinese in Serie A- ha vinto la Copa Sudamericana, l’equivalente della ‘nostra’ Europa League. Poi l’approdo al San Paolo, in Brasile, dove qualche giorno fa ha vinto il Paulista.

Crespo potrebbe essere una seria possibilità per l’Inter. Un profilo giovane, in ascesa, desideroso di affermarsi in Europa così come in Sudamerica. Anche per il discorso economico, rientrerebbe perfettamente nei parametri di Suning.