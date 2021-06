L’Inter guarda al mercato delle uscite: un attaccante potrebbe dire addio ai nerazzurri e fare ritorno in Liga dove ad aspettarlo c’è il Siviglia di Monchi

L’Inter guarda al futuro con ottimismo e pianifica il mercato. L’ufficialità di Simone Inzaghi alla guida dei nerazzurri permette alla società di iniziare a pensare alla rosa. Il tecnico piacentino è consapevole che prima di veder accontentate le sue richieste c’è bisogno di fare alcune cessioni. Il reparto sotto la lente di ingrandimento è l’attacco, dove un giocatore sarebbe al passo d’addio e pronto a fare ritorno in Liga.

Calciomercato Inter, ipotesi Liga per Sanchez

Il riferimento è ad Alexis Sanchez, talento mai riuscito a sbocciare completamente all’Inter. L’attaccante cileno – 32 anni e un contratto sino al 2023 – reclama spazio, ma è chiuso da Lukaku e Lautaro. Mister Simone Inzaghi non sembra voler stravolgere le gerarchie di Antonio Conte, nonostante i sette gol ed assist forniti nell’ultimo campionato dall’attaccante. La situazione è chiara e Sanchez sta valutando altre opzioni per il futuro.

Come riporta ‘fichajes.net’, il Siviglia è pronto all’assalto per Sanchez. Il ds Monchi stravede per il giocatore cileno, considerato il rinforzo ideale per la rosa di mister Lopetegui. Il numero sette dell’Inter può agire sia da prima punta come alternativa a En-Nesyri o da supporto al centravanti, come esterno o seconda punta. Un profilo duttile, e acquistabile per meno di 10 milioni di euro.

Calciomercato Inter, il Siviglia su Sanchez

Nessuna trattativa è stata ancora avviata, ma il Siviglia è interessato a Sanchez. La volontà del club è quella di alzare l’asticella e avvicinarsi ancor di più ai top club spagnoli. Il profilo dell’attaccante cileno sembra rispondere a questa esigenza: l’attaccante, inoltre, cerca un’uscita in questo mercato e il suo arrivo a Siviglia non è una chimera.

Per Sanchez si tratterebbe di un ritorno nel massimo campionato spagnolo: l’attaccante ha infatti vestito la maglia del Barcellona – squadra con cui vanta più presenze (141), dopo l’Arsenal (166) -. L’esperienza fu positiva e condita da ben 46 gol e 37 assist.