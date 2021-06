La Juventus va a caccia di colpi mirati e di qualità sul calciomercato. I bianconeri tengono d’occhio la situazione del talento in casa Barcellona: il rinnovo resta complicato

La Juventus è all’alba di una nuova era, targata ancora una volta Massimiliano Allegri. I bianconeri stanno programmando il futuro e decisioni forti sul calciomercato per ristrutturare la rosa secondo i dettami del nuovo tecnico. Le prospettive si preannunciano scoppiettanti, in vista delle prossime settimane, a caccia di profili adatti a esprimere il gioco richiesto dal tecnico livornese. La dirigenza è pronta a concordare le mosse che saranno necessarie nei prossimi mesi, ma occhio anche a colpi estemporanei che potrebbero garantire qualità e prospettive importanti per il club.

In tal senso, va tenuto d’occhio il futuro di Ilaix Moriba. Si parla un gran bene del talento del Barcellona che rappresenta secondo molti il futuro del club nel suo ruolo. Un talento sfavillante, classe 2003, che abbina una classe notevole a una fisicità importante per la sua età. Potenzialità fuori dal comune per un calciatore che ha tutto il futuro dalla sua parte.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, addio al difensore | Affare da 16 milioni

Calciomercato Juventus, suggestione Ilaix Moriba: il rinnovo si complica

Nelle ultime ore, il rinnovo di Moriba pare essersi complicato, secondo quanto riporta ‘RAC-1’. Il calciatore classe 2003 sembrava vicino al prolungamento, ma, dopo aver cambiato agenti, le sue richieste al Barcellona potrebbe innalzarsi notevolmente. Già in passato il Barcellona ha fatto sforzi importanti per tenere il calciatore, ma ora l’accordo pare difficile. E chissà che la Juventus non possa inserirsi prepotentemente nella corsa al calciatore, in scadenza nel 2022. I rapporti tra club sono ottimi e pur di non perderlo a zero, i blaugrana potrebbero inserire il calciatore in qualche scambio interessante con i bianconeri. La valutazione del calciatore potrebbe salire e aggirarsi sui 15-20 milioni: un’idea da tenere viva in vista dei prossimi mesi.