La Juventus lavora per rinforzare la propria rosa e cerca il colpo a centrocampo: arriva il pericolo beffa, colpa di Ancelotti

Sono giornate importanti per la Juventus, che sta pianificando il proprio futuro attraverso le possibili operazioni di calciomercato. Proprio oggi il tecnico Massimiliano Allegri è andato alla Continassa per parlare con la società e organizzare alcune mosse da attuare per provare a rinforzare la rosa, visto che c’è sicuramente qualche aggiustamento da fare.

I bianconeri infatti non hanno vissuto una stagione semplice e per questo motivo vogliono ripartire da nuovi elementi soprattutto a centrocampo, reparto che ha avuto maggiori difficoltà in questi mesi a causa della mancanza di qualità. Per questo motivo nel mirino c’è anche Manuel Locatelli del Sassuolo.

Calciomercato Juventus, beffa per Locatelli: Ancelotti lo vuole a tutti i costi al Real Madrid

Il centrocampista neroverde ha dimostrato di essere affidabile con prestazioni di alto livello e un rendimento in continua crescita negli ultimi due anni. Ora ci sarà anche l’Europeo che potrà essere un modo per mostrare ancora le sue qualità, ma intanto i top club sono già convinti di poter investire su di lui.

La Juventus lo segue da ormai diverso tempo, ma per i bianconeri c’è il pericolo beffa. Secondo quanto riportato dal ‘Mundo Deportivo’, infatti, anche il Real Madrid sarebbe sulle tracce di Locatelli e Ancelotti vorrebbe provare a prenderlo a tutti i costi.

Con l’inserimento dei ‘Blancos’ dunque potrebbe complicarsi la trattativa per la Juventus, che vede in Locatelli l’uomo giusto per provare a rilanciare il centrocampo e spera che non ci sia la beffa del Real Madrid.