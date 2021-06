La Juventus ora di Massimiliano Allegri continua a seguire con attenzione la vicenda legata al futuro di Nikola Milenkovic, difensore centrale della Fiorentina di Commisso

E’ iniziata una nuova era in casa Juventus. Dopo la qualificazione in Champions League all’ultima giornata ed il trionfo in Coppa Italia ed in Supercoppa Italiana con Andrea Pirlo al timone, i vertici della Vecchia Signora hanno deciso di stravolgere il banco: Fabio Paratici ha lasciato la Continassa dopo una lunghissima esperienza, così come l’ex centrocampista anche di Brescia e Milan è stato sollevato dall’incarico in panchina. Al suo posto è tornato Massimiliano Allegri, allenatore livornese che è pronto a riproiettare la Juventus nella lotta scudetto, ma serviranno rinforzi in sede di calciomercato perché la rosa vista nella stagione appena conclusasi ha mostrato diverse lacune.

Oltre a quella più grande data dal centrocampo, grande attenzione va rivolta anche al reparto difensivo che, in mezzo, potrebbe subire una rivoluzione soprattutto dal punto di vista anagrafico. Le entrate di Demiral e de Ligt hanno iniziato questo processo che potrebbe proseguire con l’addio di Leonardo Bonucci e l’arrivo di un altro centrale giovane in grado di fornire garanzie: particolare attenzione va prestata al nome di Nikola Milenkovic, in uscita dalla Fiorentina di Rocco Commisso.



Calciomercato Juventus, addio Bonucci | Torna di moda Milenkovic

L’addio di Leonardo Bonucci nei prossimi mesi è un’eventualità da non sottovalutare, soprattutto considerando l’elevato ingaggio dell’ex giocatore del Milan e la sua uscita dalla cerchia dei titolarissimi nell’ultimo periodo. Parallelamente, Nikola Milenkovic, che ha anche molti corteggiatori all’estero, sembra ancora legato alla Fiorentina con grandi offerte che, al momento, non si vedono all’orizzonte.

In questa situazione potrebbe inserirsi la Juventus, magari aggiungendo qualche giocatore come contropartita tecnica oltre ad una base economica. Milenkovic è in scadenza di contratto con la Fiorentina nel 2022 ed ha un valore di mercato di circa 35 milioni di euro.