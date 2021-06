A pochi giorni dall’Europeo, Mancini tiene il fiato sospeso per Leonardo Bonucci: le ultime sulle condizioni del bianconero

Se da una parte Mancini si gode il tandem Insigne-Immobile, dall’altra tiene il fiato sospeso. Al 18′ di Italia-Repubblica Ceca (ultima amichevole di preparazione all’Europeo), il CT azzurro è stato costretto a tenere ad incrociare le dita per le condizioni di Leonardo Bonucci: il centrale di proprietà della Juventus si è accasciato al suolo, in seguito ad una distorsione al ginocchio. Un momento di spavento per tutto lo staff medico (e non solo) degli azzurri, subitaneamente entrato in campo per assistere il difensore bianconero. In seguito a qualche minuto di apprensione, Bonucci è rientrato in campo e ripreso a giocare normalmente, seppur sul dolore. Le sue condizioni restano da valutare a gara in corso, con Mancini e il suo staff che sperano si risolvi in un nulla di fatto.