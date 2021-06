Uno dei nomi che la Juventus continua a tenere d’occhio per il centrocampo è Saul dell’Atletico Madrid: si aggiungono due big alla corsa

Si prospetta un’estate di grandi cambiamenti per la Juventus. Dopo la stagione al di sotto delle aspettative, nonostante i due trofei conquistati, i bianconeri potrebbero mettere in atto diversi interventi. I primi a dire addio sono stati Paratici e Pirlo, sostituiti rispettivamente da Cherubini e Allegri. Il ritorno del tecnico livornese ha senza dubbio ridato fiducia a tutto l’ambiente, ma non mancano le questioni spinose. Il futuro di Cristiano Ronaldo, ad esempio, è un rebus e dal destino del portoghese dipenderà l’intera sessione di calciomercato della Juve. In ogni caso, saranno necessari dei rinforzi e la società è già in movimento alla ricerca di ghiotte opportunità. In particolare, ha puntato gli occhi su Saul Niguez, centrocampista in forza all’Atletico Madrid. Ma la concorrenza peer lo spagnolo fa spavento.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Juventus, sfuma il doppio colpo | Milan ‘complice’

Calciomercato Juventus, pericolo Saul: spuntano due big

Stagione non poco tormentata quella di Saul. Il centrocampista dell’Atletico Madrid, infatti, non sembra più centrale nei pensieri del tecnico Simeone e il minutaggio è calato parecchio. La situazione spiacevole ha generato malumore nello spagnolo, aumentando le voci che vorrebbero un suo addio ai ‘Colchoneros’ a breve. Il giocatore piace molto alla Juventus, che cerca un grande colpo nel reparto forse più debole della squadra. Ma su di lui è forte l’interesse di diverse big europee.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Juventus, scambio alla pari | Via libera dal Real Madrid

Stando a quanto riferisce ‘Sky Sport’, inoltre, alla corsa si sarebbe aggiunto anche il PSG di Pochettino. Ma non è tutto: secondo il ‘Sun’, tra le pretendenti bisognerà tenere conto anche del Chelsea e di Tuchel, freschi vincitori della Champions League. Questi due top club si aggiungono ai già presenti Bayern Monaco e Manchester United.

Il contratto del classe ’94 è in scadenza a giugno 2026 e la valutazione dovrebbe aggirarsi intorno ai 50 milioni di euro. Ma, se dovesse prendere vita un’asta per il calciatore, i biancorossi potrebbero anche riuscire a guadagnare qualcosa in più. Saul sempre più lontano da Madrid, ma la concorrenza fa paura. La Juventus rimane alla finestra, staremo a vedere se tenterà l’assalto.