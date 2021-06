La Juventus è alla ricerca di una prima punta da fornire a mister Allegri: tra gli obiettivi anche Erling Haaland, ma il Borussia Dortmund chiede una cifra folle

La Juventus è pronta a lasciarsi un anno difficile alle spalle e a ripartire per tornare a primeggiare in Italia e in Europa. Il nuovo corso è affidato alla guida di Massimiliano Allegri, che subentra a Pirlo per dare nuovi stimoli: la società è pronta ad intervenire sul mercato per accontentare le richieste del nuovo mister, ma alcune piste si preannunciano complicate. Tra gli obiettivi c’è anche un attaccante, ma difficilmente sarà Erling Haaland.

Calciomercato Juventus, la richiesta del Borussia per Haaland

L’attaccante norvegese è tra gli astri nascenti del calcio. Il giovane compirà 21 anni a luglio, ma è già primatista in Europa: 27 gol in 28 partite di Bundesliga con il Borussia Dortmund, ben 10 in 8 gare di Champions League. Il giocatore è un predestinato ed è seguito da tempo dalla Juventus. Un sogno proibito del club bianconero, che è destinato a rimanere tale: le cifre richieste dai tedeschi per lasciarlo partire sono infatti inarrivabili.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Zapata blindato | Icardi prima scelta

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, svolta in dirigenza | Spuntano due top dalla Francia

Secondo quanto riportato da AS, il Borussia Dortmund avrebbe sparato una cifra folle per lasciar partire Erling Haaland in estate che ammonterebbe a 200 milioni. L’attaccante è forte di un contratto in scadenza nel 2024 e di una forte lista di pretendenti che comprende anche Real Madrid e Barcellona. La Juventus – dovessero essere confermate questi numeri – sarebbe costretta ad abbandonare la contesa, riservando le sue mire altrove: tra gli obiettivi resiste ancora Depay, svincolatosi dal Lione.