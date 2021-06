Calciomercato Juventus, rifiuto secco per Zapata | Ecco il piano B

La Juventus dice addio a Duvan Zapata, considerato incedibile dall’Atalanta, e punta sul piano B: Mauro Icardi

La Juventus è alla ricerca di un centravanti, visti i problemi avuti in attacco nell’ultima stagione. Alvaro Morata, appena arrivato, ha disputato ottime partite ma non ha avuto continuità nell’arco del campionato. Questo ha portato Pirlo a cambiare spesso il partner di Ronaldo, e dunque il club vuole mettere a disposizione di Allegri un nuovo elemento. Uno dei candidati è Duvan Zapata, che ha trascinato nuovamente l’Atalanta in Champions League. Ma secondo l’edizione odierna di ‘Tuttosport‘, il club bergamasco ha risposto con un netto rifiuto all’interessamento della Juventus per il colombiano. I bianconeri ora dovranno puntare su un profilo diverso.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, addio Ronaldo | Intreccio shock con Pogba!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, colpo Casemiro | Scambio più cash!

Juventus, piano Icardi senza Zapata

La Juventus, oltre a Duvan Zapata, sta valutando anche altri candidati. Tra questi, per esempio, c’è Dusan Vlahovic. Ma soprattutto Mauro Icardi, che i bianconeri volevano già ai tempi dell’Inter. Secondo ‘Calciomercato.it’, Allegri gradisce il profilo di Icardi, ma molto dipenderà anche da Cristiano Ronaldo. La trattativa col PSG, infatti, dovrà essere sviluppata sulla base di uno scambio, o comunque con l’eventuale addio del portoghese. D’altra parte, anche l’ex capitano dell’Inter apprezzerebbe il ritorno in Serie A, dov’è diventato il calciatore che è oggi.