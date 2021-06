La Juventus continua ad inseguire il sogno Pogba per il centrocampo: arriva un clamoroso annuncio riguardante anche Ronaldo

Quale sarà il primo colpo estivo della Juventus? Difficile pronosticare al momento. La società è concentrata su vari fronti, in particolare sul portiere ormai ex Milan Gianluigi Donnarumma. Il primo pensiero è andato giustamente alla panchina. Pirlo è stato in bilico per diversi mesi a causa di una stagione non proprio soddisfacente, nonostante la conquista di ben due trofei. Il presidente Agnelli ha deciso, quindi, di optare per l’esonero e riaffidare il ruolo di guida tecnica a Massimiliano Allegri, che tanto bene aveva fatto nell’ultima esperienza durata cinque anni con la ‘Vecchia Signora’, peraltro sua ultima avventura da allenatore. Sistemato questo aspetto, bisogna concentrarsi sulla rosa: in particolare, i bianconeri continuano ad inseguire il sogno Paul Pogba in sede di calciomercato. Arriva, a tal proposito, un clamoroso annuncio riguardante anche Ronaldo. Vediamo i dettagli.

Calciomercato Juventus, sogno Pogba possibile: “Ronaldo la chiave”

Il centrocampo è probabilmente il reparto più difettoso della rosa. In quella zona di campo potrebbero avvenire alcuni addii quali Ramsey e Rabiot ad esempio, giocatori che non sono riusciti a lasciare il segno e hanno deluso. La società, perciò, avrebbe dato priorità alla mediana per la realizzazione di un colpo top. In questo senso, un nome che continua ad essere in orbita bianconera è quello di Paul Pogba. Si tratterebbe di un clamoroso ritorno dopo l’addio nell’estate del 2016 in direzione Manchester United.

Non è di certo un’operazione semplice, ma a quanto pare una possibilità affinché avvenga ci sarebbe. A rivelarlo è il giornalista esperto di calciomercato Nicolo Schira: “Pogba potrebbe tornare a vestire la maglia della Juventus a una condizione: in cambio di Ronaldo“. Non ha dubbi il collega, che vede in CR7 la chiave per il francese. Il campione di Madeira non sembra centrale nei piani di Allegri – che non avrebbe posto veti alla cessione – e le voci sull’addio si fanno sempre più insistenti, nonostante abbia ancora un anno di contratto.

Il classe ’93 ha il contratto in scadenza a giugno 2022 e la valutazione si attesta sui 60-70 milioni di euro. La voglia di lasciare i ‘Red Devils’ è insita in lui da diverso tempo e i prossimi tre mesi potrebbero essere decisivi. Il valore di mercato, invece, di CR7 potrebbe essere di circa 30 milioni, di conseguenza la Juve dovrebbe aggiungere una sostanziosa parte cash. La Juventus non perde di vista il sogno Pogba e occhio al clamoroso scambio con Ronaldo.