Messi non vuole ter Stegen ed è proprio per questo che l’Inter potrebbe inserirsi con uno scambio e beffare la Juventus

Secondo quanto rivela ‘Diariogol’, le cose tra Lionel Messi e Marc Andre ter Stegen, rispettivamente attaccante e portiere del Barcellona, è da tempo che non vanno per il meglio, anzi. La Pulce, infatti, non avrebbe mai accettato l’approdo del tedesco in Catalogna al posto di Claudio Bravo. Proprio per questo motivo, con il presidente blaugrana pronto a tutto per di tenere uno dei migliori giocatori al mondo ancora nel suo club, il classe ’92 potrebbe essere messo alla porta, e non a difesa dei pali. Ed è qui che entra in ballo l’Inter, che sta cercando un sostituto per Samir Handanovic, e che potrebbe proporre uno scambio niente male a Joan Laporta in vista della prossima finestra di calciomercato. Il tutto, per non farci mancare niente, potrebbe anche garantire una beffa per la Juventus. Ma andiamo per gradi.

Calciomercato, Messi non vuole ter Stegen | Scambio con l’Inter e Juve ko per Donnarumma!

Iniziamo dal capitolo portieri. L’Inter, dicevamo, vorrebbe trovare un sostituto di Samir Handanovic, che ormai conta sulle spalle quasi trentasette primavere e che non garantisce più la stessa sicurezza di una volta. La notizia che trapela dalla Spagna, quindi, con ter Stegen che potrebbe salutare il Barcellona, il colpo tra i pali potrebbe essere proprio lui. L’addio del ventinovenne tedesco potrebbe facilitare il compito dei blaugrana di arrivare a Gianluigi Donnarumma e ‘fregare’ la Juventus. Mino Raiola, permettendo, ovviamente.

Ma torniamo ai nerazzurri. Il portiere è da sempre uno degli obiettivi dell’Inter, ma il costo (e l’ingaggio) potrebbero rendere le cose un po’ complicate per la dirigenza del club. Valutato intorno ai 30-35 milioni di euro, ter Stegen sarebbe un’ottima merce di scambio per Stefan de Vrij, connazionale dell’allenatore culé, Ronald Koeman, e perfetto nella difesa a tre che l’olandese schiera. Anche il cartellino dell’ex Lazio, tra l’altro, si aggira intorno alla stessa cifra. Il problema, però, sarebbe negli stipendi, con i milanesi che più che aumentare il monte ingaggi vorrebbero ridurlo.

Come finirà non si sa, ma il valzer dei portieri prenderà presto il via.