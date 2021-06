Prime operazioni di mercato in Bundesliga: l’Eintracht Francoforte si muove d’anticipo e potrebbe soffiare un obiettivo ad alcuni club di Serie A, compreso il Milan

Il calciomercato entra nel vivo e le società europee studiano le mosse per giocare d’anticipo e battere la concorrenza per eventuali obiettivi comuni. In Serie A vanno delineandosi le panchine per la prossima stagione, ma c’è già chi pensa ai giocatori. Il Milan – insieme all’Atalanta – è l’unico club posizionatosi tra le prime otto a non aver cambiato guida tecnica: i rossoneri lavorano sulla rosa che verrà, ma rischiano di veder sfumare un obiettivo.

Calciomercato Milan, l’Eintracht beffa la concorrenza

Il riferimento è a Milot Rashica, ala d’attacco classe 1996 di proprietà del Werder Brema. Il giovane kosovaro si prepara a lasciare il club dopo l’inaspettata retrocessione arrivata nell’ultimo campionato. Protagonista di 3 gol e 5 assist in Bundesliga, il giocatore era seguito dal Milan, ma sarebbe ad un passo dall’Eintracht Francoforte. Secondo quanto riferisce ‘Bild’, le due società sarebbero vicine all’accordo per una cifra vicina ai 20 milioni di euro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Milan, rinforzo dal Barcellona | Contatti avviati

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato, Ancelotti clamoroso | Sgarbo al Milan

L’affare coglie di sorpresa il Milan, ma non solo: nel recente passato anche il Napoli aveva mostrato interesse. Ala di piede mancino, il giocatore era considerato un ottimo rinforzo per dare un’alternativa sull’esterno ad Insigne. Rashica era attenzionato infine dalla Lazio: il ds Tare, sempre attento al mercato tedesco, poteva formare una coppia d’attacco con il connazionale Muriqi, ma il giocatore sembra destinato a rimanere in Bundesliga.