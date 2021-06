Calciomercato Juventus e Inter, doppio addio di Lautaro e Dybala | L'offerta

Lautaro Martinez e Paulo Dybala sono molto vicini a lasciare rispettivamente Inter e Juventus: ecco tutti i dettagli

La Juventus e l’Inter stanno vivendo -anche se in maniera molto diversa- dei problemi economici che potrebbero portare alla cessione di diversi big. I top club europei sono molto attenti all’evolversi della situazione, soprattutto dei vari Paulo Dybala e Lautaro Martinez. ‘La Joya‘ ha il contratto in scadenza nel 2022 e, in caso di mancato rinnovo, dovrà essere ceduto, altrimenti la Juve lo perderà a zero. Discorso diverso per Lautaro, che l’Inter potrebbe cedere per dare un po’ di respiro alle casse del club se arrivasse una grande offerta. E in questo senso bisogna fare attenzione all’Atletico Madrid.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, scambio clamoroso e Juventus ‘beffata’ | I dettagli



LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, colpo Casemiro | Scambio più cash!

Juventus e Inter, è fatta per Lautaro: l’offerta per Dybala

Secondo quanto riportato da ‘Don Balon‘, l’Atletico Madrid vorrebbe acquistare sia Dybala, sia Lautaro. Simeone, infatti, rinnoverà il proprio contratto fino al 2024 e vuole avere una squadra con più potenziale offensivo. Per l’attaccante dell’Inter, il club spagnolo ha assicurato all’allenatore che verrà acquistato per circa 70 milioni. Ma non è solo ‘El Toro‘ che potrebbe vestire la maglia dei Colchoneros.

Anche Paulo Dybala è finito nel mirino dell’Atletico Madrid, che sembra intenzionato a offrire una cifra sui 60 milioni di euro. Oppure il cartellino di Morata più un conguaglio da 30 milioni.