Continua il botta e risposta tra Ceferin e Agnelli per il caso Superlega: arriva l’attacco dei tifosi bianconeri al numero uno dell’UEFA

Il caso Superlega continua a far discutere. Negli ultimi giorni si è aggiunto un nuovo capitolo, con un altro botta e risposta tra il presidente della Juventus Andrea Agnelli e il numero uno dell’UEFA Aleksander Ceferin. I bianconeri sono nel mirino del presidente sloveno insieme a Barcellona e Real Madrid per non aver abbandonato pubblicamente il progetto della competizione e i club in questione sono stati minacciati di esclusione dalla Champions League. Il rapporto con il patron della ‘Vecchia Signora’, in particolare, è ai minimi storici. Durante la conferenza stampa d’addio di Paratici, Agnelli si è ritagliato uno spazio per difendere la propria posizione e quella dei due club spagnoli in merito. Ceferin, in seguito, ha lanciato un nuovo duro attacco al bianconero nell’intervista concessa a ‘So Foot’: “Pensavo fossimo amici, ma mi ha mentito in faccia, convincendomi che non avevo nulla di cui preoccuparmi e il giorno prima aveva già firmato tutti i documenti per la nuova competizione“.

Juventus, Ceferin attacca ancora Agnelli: furia bianconera

“Non ho mai avuto grossi sospetti – prosegue Ceferin – anche perché quando una persona entra in ufficio dicendo ‘no, no, sono tutte cavolate’, è difficile non credergli. Io divido i personaggi principali di questo progetto in tre categorie e metto prima Agnelli. È una questione personale, per me questa persona non esiste più“. Queste parole non sono andate giù ai tifosi bianconeri, poiché ritenute eccessive, e hanno scatenato la furia degli stessi sui social.

Tanti commenti su Twitter, qualcuno ironizza sul comportamento del presidente dell’UEFA: “Quando Ceferin parla di Agnelli sembra un adolescente a cui l’amico ha soffiato la ragazza”. C’è, poi, chi mette in dubbio le sue capacità definendolo “Inetto”. Un tifoso lo ritiene addirittura un dittatore e pensa che non sia più in grado di gestire l’istituzione calcistica europea: “Il dittatore Ceferin oramai non ha più lucidità per comandare l’UEFA, ogni attacco ad Agnelli è un attacco personale”. Infine, c’è anche chi vorrebbe le dimissioni immediate del presidente sloveno: “Ceferin per il bene del calcio si dimetta”.

Quando #Ceferin parla di #Agnelli sembra un adolescente a cui l’amico ha soffiato la ragazza che gli interessava 😂 — Luca Cavallero (@Luke_Cavallero) June 6, 2021

Ma #Ceferin ce l’ha una vita? Parla solo di #Agnelli, non è che vuole farsi pubblicità? Nooo — Alessandro Fusi (@FusiAle9) June 6, 2021

Ceferin, è arrivato ieri e si sente già un padre eterno. Povera UEFA — DAMIANO GIANCIPOLI (@COSIMOGIANCIPO1) June 5, 2021

Il dittatore #Ceferin oramai non ha più la lucidità di comandare la #uefa , ogni attacco ad #Agnelli è un attacco personale — Francesco (@fraraf85) June 6, 2021