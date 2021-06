Calciomercato Juventus, Allegri cambia tutto | Idea Saul con lo scambio

La Juventus si appresta a vivere una sessione di calciomercato importante per ristrutturare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Occhio alle idee di scambio in Spagna

La Juventus ha iniziato un nuovo ciclo, nuovamente con Massimiliano Allegri in panchina. Il ritorno del tecnico bianconero implica mosse forti sul calciomercato, per adeguare la rosa alle caratteristiche tecniche e tattiche richieste dall’allenatore. Inevitabilmente, con l’avvicendamento in panchina e l’addio di Andrea Pirlo, mutano anche le strategie dei bianconeri sul mercato. Un futuro che, quindi, dovrà passare da scelte forti in ogni zona del campo per far sì che Allegri possa guidare la Juventus verso nuove vittorie.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, addio Ronaldo | Intreccio shock con Pogba!

Il tecnico, intanto, potrebbe garantire ancora un futuro bianconero a due pedine per lui essenziali. Si tratta di Paulo Dybala e Rodrigo Bentancur. Sono riaperte per la Joya le trattative per il rinnovo di contratto, proprio dopo un’annata disgraziata e che l’ha visto poco in campo a causa dei tanti infortuni. Svolta anche per il centrocampista, molto criticato negli ultimi mesi. Lui dovrebbe tornare mezzala, lì dove proprio Allegri l’aveva lanciato. Occhio, quindi, ad altre piste tra mercato in entrata e in uscita: il futuro è tutto da scrivere.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, svolta in dirigenza | Spuntano due top dalla Francia

Calciomercato Juventus, assalto al centrocampista in Spagna: le possibili contropartite

Uno dei nomi che più piace alla Juventus e ad Allegri per rinforzare il centrocampo è sicuramente Saul Niguez. Il calciatore dell’Atletico Madrid vale sui 50-55 milioni di euro. Una cifra altissima che la Juventus dovrà cercare di abbassare proprio attraverso le contropartite tecniche. Se Dybala e Bentancur vanno verso la permanenza in bianconero, occhio a un altro nome caldo. Si tratta di Weston McKennie. Il centrocampista ha avuto un’ottima stagione con Pirlo, ma potrebbe rientrare nell’affare.

La sua valutazione è di 30-35 milioni. Allo stesso modo, occhio a Merih Demiral, che potrebbe piacere a Simeone e abbassare per caratteristiche la valutazione di Saul. Una doppia pista e una svolta firmata Allegri da tenere attentamente d’occhio nelle prossime settimane sul calciomercato.