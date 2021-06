Euro 2020, calendario girone Italia | Date e orari e possibili ottavi di finale!

Euro 2020, ecco il calendario dell’Italia di Mancini: le date e gli orari delle partite dei gironi e i possibili incroci agli ottavi di finale

È iniziato il conto alla rovescia per l’Italia di Roberto Mancini. Venerdì sera, allo Stadio Olimpico di Roma, comincerà il cammino degli azzurri ad Euro 2020 contro la Turchia. Sarà la partita inaugurale del primo Europeo itinerante della storia. La Nazionale arriva con grande entusiasmo ed alte aspettative alla competizione, dopo l’ottimo percorso di qualificazione concluso con dieci vittorie su dieci, frutto di ben 37 gol fatti e solo 4 subiti. Il gruppo A degli azzurri è composto da Turchia, Svizzera e Galles: le prime due classificate di ogni girone accederanno agli ottavi di finale, insieme alle quattro migliori terze dei sei gironi. Ecco il calendario dell’Italia: le date e gli orari delle tre sfide dei gironi e i possibili incroci agli ottavi di finale. La guida al cammino della Nazionale. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Euro 2020, calendario Italia: date e orari del girone e possibili incroci agli ottavi di finale

Venerdì 11 giugno e mercoledì 16 alle ore 21, rispettivamente contro Turchia e Svizzera, e domenica 20 giugno alle ore 18 contro il Galles. Sono questi i tre impegni dell’Italia nel girone, con i match che saranno disputati tutti in casa, all’Olimpico di Roma. In caso di vittoria del girone, gli azzurri affronteranno la seconda qualificata del gruppo C (Olanda, Macedonia del Nord, Ucraina e Austria). Questo ottavo di finale è in programma a Wembley il 26 giugno, alle ore 21.

Nel caso in cui l’Italia dovesse qualificarsi come seconda incrocerebbe invece la seconda classificata del gruppo B (Belgio, Russia, Finlandia e Danimarca). Anche in questo caso si giocherebbe il 26 giugno, ma alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam, alle ore 18. Infine, non è ancora definito l’eventuale ottavo di finale in caso di qualificazione degli azzurri come migliore terza: dipenderà infatti dal piazzamento tra le quattro migliori terze. Di seguito in dettaglio date e orari delle tre partite dei gironi dell’Italia e i possibili incroci agli ottavi.

CALENDARIO GIRONI:

TURCHIA-ITALIA: venerdì 11 giugno, ore 21, Stadio Olimpico di Roma;

ITALIA-SVIZZERA: mercoledì 16 giugno, ore 21, Stadio Olimpico di Roma;

ITALIA-GALLES: domenica 20 giugno, ore 18, Stadio Olimpico di Roma.

EVENTUALI OTTAVI:

Contro la seconda del gruppo B (Belgio, Russia, Finlandia e Danimarca) in caso di secondo posto nel girone: sabato 26 giugno, ore 18, Johan Cruijff Arena di Amsterdam;

Contro la seconda del gruppo C (Olanda, Macedonia del Nord, Ucraina e Austria) in caso di primo posto nel girone: sabato 26 giugno, ore 21, Wembley Stadium di Londra.