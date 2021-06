Calciomercato Juventus, super scambio per l’erede di Ronaldo! Cifre e dettagli

Calciomercato Juve: salgono le quotazioni di Gabriel Jesus per l’eventuale successione di Cristiano Ronaldo. Scambio col Manchester City: tutte le cifre e i dettagli

In attesa delle ufficialità di Cherubini (a capo dell’area sportiva) e di Maurizio Arrivabene (nel ruolo di amministratore delegato), che completeranno il nuovo quadro dirigenziale della Juventus, iniziano a rincorrersi rumors ed indiscrezioni di calciomercato anche in casa bianconera. Tra le questioni da risolvere in vista della prossima stagione c’è in primis quella relativa al futuro di Cristiano Ronaldo. L’attaccante portoghese, infatti, è sempre più in bilico e potrebbe lasciare Torino con un anno di anticipo. In questo senso, circolano già diversi nomi in orbita bianconera per la sua successione. Uno di questi è Gabriel Jesus: nelle ultime ore si è tornato a parlare del centravanti brasiliano del Manchester City, che avrebbe dato il proprio gradimento alla società bianconera. Ecco l’ipotesi di scambio con i Citizens: tutte le cifre e i dettagli. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, scambio per Gabriel Jesus | Tutti i dettagli

Il 24enne non ha vissuto una stagione da assoluto protagonista nel Manchester City di Guardiola, finendo spesso in panchina nelle partite decisive e soprattutto nella finale di Champions League persa contro il Chelsea. È in scadenza di contratto nel 2023 e valutato almeno 50 milioni di euro, e come scritto in precedenza avrebbe già dato il proprio gradimento alla Juve. Il club bianconero punta ad un affare ‘alla Morata’, in prestito con un riscatto a lungo termine, formula che non convince però la società inglese. La dirigenza della Juve potrebbe così decidere di sacrificare Kulusevski mettendo sul piatto il giovane talento svedese, reduce da una prima stagione in bianconero caratterizzata da alti e bassi.

Anche la sua valutazione si aggira intorno ai 50 milioni. Un possibile scambio alla pari che accontenterebbe tutte le parti. In ogni caso, al momento non c’è ancora nulla di concreto e si tratta solo di suggestioni di calciomercato. Staremo a vedere.