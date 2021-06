Un rinnovo da record quello ufficializzato in Liga, con il calciatore che prolunga il proprio contratto fino al 2031

Un’ottima stagione quella disputata dall’Osasuna. Infatti il club spagnolo ha superato ogni aspettativa riuscendo a raggiungere la salvezza in maniera agevole e classificandosi alla fine della stagione all’undicesimo posto. A disputare un campionato moto buono è stato anche il giovane Jon Moncayola, centrocampista classe 1998 che ha collezionato 36 presenze e messo a segno 2 gol.

Il centrocampista è fortemente legato all’Osasuna e a testimoniarlo è rinnovo del contratto da record che viene ufficializzato in questi minuti. Infatti Moncayola ha deciso di legarsi per sempre al club spagnolo firmando un prolungamento di contratto per i prossimi dieci anni, ovvero con scadenza nel 2021. Un grande gesto d’amore da parte di un giocatore così giovane che decide di legare la sua carriera all’Osasuna per sempre.

Calciomercato Osasuna, Moncayola rinnova per 10 anni: il comunicato ufficiale

Un rinnovo da record quello di Jon Moncayola, che decide di affidare le proprie prestazioni e la propria carriera all’Osasuna. Il classe 1998 infatti ha deciso di firmare il prolungamento di contratto con il club spagnolo fino al 2031, dunque per i prossimi 10 anni.

“Il Club Atletico Osasuna ha rinnovato il contratto di Jon Moncayola per le prossime dieci stagioni. Il club ha firmato un nuovo rapporto contrattuale con il calciatore fino al 30 giugno 2031. La sua clausola rescissoria in Liga Santander sarà di 22 milioni di euro per le prossime due stagioni, poi di 20 milioni di euro nel resto; mentre in Liga SmartBank sarà di 8 milioni di euro. Jon Moncayola Tollar è diventato uno dei pilastri dell’Osasuna dopo solo due stagioni con la prima squadra. Con questo rinnovo, il Club Atletico Osasuna conserva uno dei più grandi talenti degli ultimi anni”.