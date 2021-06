Calciomercato Juventus e Inter, offerta per Depay | I dubbi di Koeman

Il Barcellona teme di poter perdere anche Memphis Depay dopo Wijnaldum: possibili offerte di Juventus e Inter

La Juventus e l’Inter sono alla ricerca di occasioni sul mercato, in grado di alzare il livello qualitativo della rosa. Ovvero quei giocatori che si libereranno a parametro zero il prossimo 30 giugno e che ingaggiarli sarebbe un vero e proprio affare, come per esempio Memphis Depay. L’attaccante olandese è finito prepotentemente nel mirino del Barcellona, che al momento è la squadra in pole position per assicurarsi le sue prestazioni. Ma lo scenario potrebbe cambiare, soprattutto dopo il caso Wijnaldum, approdato all’ultima curva al PSG.

Juventus e Inter, Depay in bilico

Secondo quanto riferito dal ‘Mundo Deportivo‘, il Barcellona è vicino all’ingaggio di Depay, ma teme offerte last minute come già successo con Wijnaldum. E in questo caso, Juventus e Inter potrebbero soffiare il giocatore a Ronald Koeman, che lo ritiene un suo pupillo. L’attaccante olandese sarebbe contento di giocare al fianco di Lionel Messi, ma il mercato è spesso imprevedibile e a volte basta un’offerta per far andare le cose in modo diverso. Il Barça difficilmente parteciperà ad aste, visti i problemi economici del club.